СМИ: администрация Байдена объявит о новых мерах борьбы с незаконной миграцией

Администрация Джо Байдена объявит в понедельник о принятии новых мер противодействия торговле людьми и незаконной перевозке мигрантов, что совпадет по времени с началом поездки вице-президента США Камалы Харрис в Гватемалу и Мексику (7-8 июня), ее первого зарубежного турне на нынешнем посту. Об этом со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного представителя американской администрации сообщила в воскресенье вечером газета The Hill.

"В дополнение ко всестороннему подходу в разрешении многих проблем [будет] также использоваться комплексный подход применительно к построению нашего партнерства, - приводит издание слова указанного представителя, пообщавшегося с журналистами, сопровождающими Харрис в ее поездке. - В числе уже предпринятых [в этом направлении] усилий вице-президент встретилась две недели назад с руководителями [ведомств] и призвала их к принятию мер".

По словам данного представителя, у Харрис есть видение того, как решать проблему массовой миграции, включая привлечение к этому возможностей и ресурсов ООН. Он уточнил, что в ходе поездки вице-президента не следует ожидать объявления новых планов предоставления дополнительной помощи. "Мы хотим сконцентрироваться на помощи и поддержке, которые мы уже оказываем", - сказал он.