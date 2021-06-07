Страны Африки южнее Сахары заказали у РФ оружия и техники на $1,7 млрд

Африканские страны, расположенные южнее Сахары, подписали с Россией контракты на покупку оружия и техники на сумму более $1,7 млрд, сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Рособоронэкспорт" успешно продолжает развивать военно-техническое сотрудничество со странами Африки южнее Сахары, получившее мощный импульс в ходе форума "Россия-Африка" в 2019 году. Только за 2020 и начало 2021 годов мы подписали в этом регионе контрактных документов на сумму более 1,7 млрд долларов и довели в портфеле заказов компании количество стран Центральной, Западной и Южной Африки до 17", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании.

По его словам, компания продвигает в регион вертолетную технику, средства ПВО, военно-морскую продукцию, бронеавтомобили, средства оснащения правоохранительных органов, охраны аэропортов и критически важных объектов, стрелковое, в том числе специальное, оружие.

В пресс-службе сообщили, что делегация "Рособоронэкспорта" в процессе участия в международной выставке Shield Africa 2021 проведет встречи и переговоры с представителями силовых структур стран африканского континента, а также проведет презентации продвигаемой компанией продукции российского производства для всех видов вооруженных сил, включая полицейские и специальные подразделения.

Международная выставка по безопасности и обороне Shield Africa 2021 пройдет с 8 по 10 июня на территории полицейской академии города Абиджана, Кот-д'Ивуар.