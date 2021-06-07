Известен предвыборный лозунг «Процветающей Армении»

Партия «Процветающая Армения» участвует в внеочередных парламентских выборах под лозунгом «Безопасная родина, сильное государство». Как сообщает «Арменпресс», об этом на представлении предвыборной программы партии сообщила член парламентской фракции «Процветающей Армении», занимающая третье место в списке ППА Ивета Тоноян.

«Этот лозунг был выбран не случайно, потому что сегодня безусловным приоритетом нашей страны и государства является безопасность, а затем развитие экономики и создание сильного государства», - сказала Ивета Тоноян.

Она заверила, что партия под руководством Гагика Царукяна в предвыборной кампании примет самое активное участие, побывает во всех регионах республики, проведет встречи, представит предвыборную программу. Ивета Тоноян призвала все политические силы воздерживаться от распространения языка вражды в ходе этой кампании. «Разделение нашего общества на черных и белых, распространение атмосферы ненависти, вражды, нетерпимости друг к другу ни к чему хорошему не приведет», - сказала она.

Тоноян коснулась ряда положений предвыборной программы. Отмечена приоритетность сбалансированного развития всех 10 регионов, есть положение о реализации доступного социального жилья для молодых семей. «Решение вопроса о достойной минимальной заработной плате и пенсиях является одним из приоритетов нашей партии», - сказала Тоноян, заверив, что они точно знают, как это реализовать.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Избирательная кампания стартовала 7 июня и продлится до 18 июня.