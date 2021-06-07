Обновленный сайт газеты «Айастани Анрапетутюн» в новом виде и с новыми возможностями

Член медиа семьи «Арменпресс», ежедневная газета «Айастани Анрапетутюн», которая выходит в свет вот уже три десятилетия, имеет обновленный сайт hhpress.am. Презентация сайта состоялась 7 июня.

Директор государственного информационного агентства Арменпресс Арам Ананян отметил, что это следующий шаг процесса цифровой трансформации медиа семьи Арменпресс. Несколько месяцев назад была представлена электронная версия другого члена медиа семьи Арменпресс - русскоязычной газеты «Республика Армения», которая увеличила количество читателей и расширила охват газетой русскоязычных СМИ.

“Мы уверены, что ежедневная газета «Айастани Анрапетутюн” благодаря новому сайту, также сможет разнообразить и приумножить своих читателей. 30-летие газеты - это интересная и сольная возможность заглянуть в будущее, измениться в цифровом формате. Цифровые технологии развиваются, нам пора создать новый сайт” - сказал Арам Ананян.

Арам Ананян отметил, что неделю назад «Арменпресс» начал выступать с проектами подкастов - «Будущее Армении», «Сказка вместе». В этом году в «Арменпресс» будет много новостных возможностей. При помощи наших партнеров у нас появилась возможность расширить наше техническое содержание. Думаю, очень скоро у нас будет возможность поговорить и о новых языках. Надеюсь, что очень скоро, в ближайшее время, мы поговорим об этом. Я очень ценю присутствие наших СМИ на различных медиа-платформах. Это новое начало для газеты «Айастани Анрапетутюн» я считаю условным, началом нового подъема для нас. Я благодарю наших партнеров, коллектив газеты, всех, кто сделал возможным эту цифровую трансформацию», - добавил Арам Ананян, подчеркнув, что газета будет доступна как в бумажной, так и в электронной версии, она станет голосом каждого.

Главный редактор газеты «Айастани Анрапетутюн» Артур Карагезян отметил, что газета отличается тематическим разнообразием. Имея статус государственной, он представляет не только официальные государственные новости, но и комментарии, аналитику и т. д.

«Сегодня мы обеспечиваем довольно обширную базу тем, чтобы максимально вовлечь все возрастные и социальные группы. Хочу сказать, что бумажные публикации и электронный продукт газеты будут дополнять друг друга. Будут материалы, которые до публикации в газете, появятся на сайте. Будут и материалы, которые можно будет прочитать в бумажном варианте», - сказал Артур Карагезян. Газета «Айастани Анрапетутюн» также открыла свои двери для сотрудничества с прессой диаспоры.

Арарат Петросян, главный редактор газеты «Республика Армения», ответственный за программу, представив технические аспекты нового сайта, отметил, что преобразование сайта проводилось, приспосабливаясь по возможности к виду газеты, принимая в основу современные технологии. Материалы будут представляться в рубриках «Республика», «Международное», «Социальное», «Диаспора», «Духовное», «Спорт». В разделе «Архив» посетители сайта смогут найти предыдущие публикации. На сайте будут и видеоматериалы.