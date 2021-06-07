Никол Пашинян с 7 по 18 июня будет в отпуске
16:12, 7 Июнь, 2021
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян с 7 июня по 18 июня будет находиться в отпуске.
Как передает «Арменпресс», решение опубликовано на сайте правительством Армении e-gov.am
«Руководствуясь ч. 4 ст. 18 Закона Республики Армения «О структуре и деятельности правительства»,
- Исполняющему обязанности премьер-министра Республики Армения Николу Пашиняну с 7 по 18 июня 2021 года включительно предоставляется часть ежегодного отпуска 2020/2021 г.
- Отметим, что и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время отпуска заменит и. о. вице-премьера Тигран Авинян.
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