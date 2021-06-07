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Во Франции компанию Google оштрафовали на 220 миллионов евро

Во Франции компанию Google оштрафовали на 220 миллионов евро

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 220 миллионов евро, говорится в сообщении службы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Антимонопольный орган налагает санкции на Google в размере 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы", - говорится в сообщении.


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