Во Франции компанию Google оштрафовали на 220 миллионов евро

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 220 миллионов евро, говорится в сообщении службы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Антимонопольный орган налагает санкции на Google в размере 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы", - говорится в сообщении.