Во Франции компанию Google оштрафовали на 220 миллионов евро
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 220 миллионов евро, говорится в сообщении службы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Антимонопольный орган налагает санкции на Google в размере 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы", - говорится в сообщении.
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