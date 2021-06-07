Джефф Безос вместе с братом полетит в космос на корабле New Shepard

Генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос заявил в понедельник, что 20 июля полетит в космос вместе со своим братом.

"С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом", - написал он на своей странице в Instagram. Подробностей он не сообщил.

Принадлежащая также Безосу компания Blue Origin впервые отправит пассажира в суборбитальный полет на своем корабле New Shepard 20 июля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.