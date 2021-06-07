В Малайзии задействовали дроны для поиска людей с высокой температурой

С целью профилактики коронавируса власти Малайзии используют дроны для обнаружения людей с высокой температурой, сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что дроны-сканеры, оснащенные инфракрасными датчиками, способны определять температуру людей с высоты до 20 м и предупреждать о наличии у человека повышенной температуры.

Ранее власти страны предупреждали о возможном использовании дронов для того, чтобы обеспечить повсеместное соблюдение мер против COVID-19,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Всего за время пандемии в Малайзии выявлено более 616,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 3,3 тыс. пациентов скончались, выздоровели – 526,8 тыс. человек.