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Полиция призывает политические силы исключить шаги, препятствующие деятельности журналистов

Полиция призывает политические силы исключить шаги, препятствующие деятельности журналистов

Полиция Армении призывает все участвующие в выборах политические силы исключить любые шаги, направленные на воспрепятствование профессиональной деятельности представителей СМИ. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Полиции Армении.

«В течение всей предвыборной кампании предстоящих 20 июня выборов в Национальное собрание средства массовой информации будут освещать предвыборные процессы, работу штабов, встречи и т. д.

Призываем все участвующие в выборах партии и блоки исключить любые шаги, направленные на препятствование профессиональной деятельности представителей СМИ.

Призываем представителей средств массовой информации в подобных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Полиция последовательно будет следить за этим, и имеет все возможности в рамках своих полномочий, предусмотренных законом, предотвращать и раскрывать все подобные инциденты».


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