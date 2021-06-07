В Спортивно-концертном комплексе был представлен музыкальный спектакль «Навстречу большой мечте»

Оценивая прошлое, с верой в более светлое будущее, 5 - 6 июня 2021 года в Спортивно-концертном комплексе проходил детский познавательный, развлекательный, конкурсный музыкальный фестиваль «БиГиДрим», в рамках которого был представлен детский музыкальный спектакль «Навстречу большой мечте».

Как сообщает «Арменпресс», герои спектакля - герои армянских мультфильмов, с которыми знакомятся Биги - мечтатель из космоса, и его друзья, Ума - символ трудолюбия и Рыцарь - символ доброты и заботы.

Этот познавательный и одновременно развлекательный спектакль уникален по своим масштабам, в нем есть персонажи, танцы, песни, специально созданная уникальная одежда и визуальный дизайн.

Соавтор музыкального спектакля «Навстречу большой мечте» Дина Аветисян утверждает, что смысл спектакля заключается в том, чтобы привести людей в сказку. «Все наши мечты сбываются, когда мы верим и каждый день окрыляемся нашими мечтами. По образам героев наших армянских сказок создана совершенно новая сказка. И над этой сказкой работала настоящая сказочная команда», - говорит Дина Аветисян, подчеркивая, что вся команда с большим энтузиазмом работала над реализацией проекта.

Основная цель проекта - напомнить всем нам, что самое важное в жизни - мечтать и ежедневно, упорно трудиться, чтобы достичь этой мечты. Но для достижения необходимо быть внимательными и заботливыми друг к другу, иначе стать счастливым будет невозможно. Для достижения наших общенациональных целей мы должны признать, уважать и принять наше, армянское.

Детский познавательный, развлекательный, конкурсный музыкальный фестиваль «BiGiDream» реализует возможность детские работы со всех регионов Армении объединить на одной площадке. В Спортивно-концертном комплексе дети в течение нескольких дней участвовали в различных развлекательных играх-мероприятиях. До начала фестиваля были проведены специальные курсы по развитию способностей детей и раскрытию талантов.

С 8 по 18 июня коллектив фестиваля с детьми отправится в путешествие по Армении, Арцаху, зажигая факела надежды, веры, любви и единства среди людей.

Эта уникальная аполитичная кампания направлена на выявление талантливых детей нашей страны, затем и диаспоры, чтобы побуждать всех мечтать, и достигать как личных, так и универсальных мечтаний и целей.