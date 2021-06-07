Совет ЕС утвердил выделение €17,5 млрд на отказ от углеродных энергоносителей

Совет ЕС утвердил в понедельник создание Фонда справедливого перехода в размере €17,5 млрд, которые будут использованы для финансирования проектов по снижению негативных социально-экономических последствий отказа от углеродных энергоресурсов для регионов ЕС, наиболее зависимых от "грязной" энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет ЕС утвердил создание Фонда справедливого перехода объемом в €17,5 млрд, который должен сделать переход к зеленой энергетике справедливым и инклюзивным, - сообщила она. - Это одна из мер по сокращению выбросов парниковых газов в ЕС на 55% к 2030 году (по сравнению с уровнем 1990 года - прим. ТАСС) и достижению нулевых выбросов к 2050 году",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В документе Совета ЕС подчеркивается, что фонд будет финансировать проекты по смягчению социально-экономических потерь от перехода на зеленую энергетику для тех регионов Евросоюза, которые "серьезно зависят от ископаемых источников энергии, и где развита промышленность, производящая значительные выбросы парниковых газов, которые будут нуждаться в диверсификации местной экономики". Инвестиции из этого фонда должны замедлить усиливающееся экономическое неравенство меду регионами Евросоюза.

€7,5 млрд для этого фонда будут выделены из бюджета ЕС, еще €10 млрд - из фонда по борьбе с последствиями пандемии, который направлен в том числе на экологическую трансформацию экономики ЕС. Финансирование рассчитано на период до 2027 года.