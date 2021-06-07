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На приграничном участке села Верин Шоржа азербайджанцы пытались проводить инженерные работы: МО

На приграничном участке села Верин Шоржа азербайджанцы пытались проводить инженерные работы: МО

Утром 7 июня Вооруженные силы Азербайджана на армяно-азербайджанской границе у приграничного села Верин Шоржа Гегаркуникской области в очередной раз пытались проводить инженерные работы. Как сообщает «Арменпресс», заявление об этом распространило Министерство обороны Армении.

С требованием немедленного прекращения работ и удаления инженерной техники армянские подразделения осуществили соответствующие действия, после чего работы были прекращены, техника была удалена на азербайджанский участок границы.


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