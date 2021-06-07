«Исповедь поэта»: на фестивале «Арммоно» был представлен спектакль о Сергее Есенине

Спектакль «Исповедь поэта» о великом русском поэте Сергея Есенине рассказывает о последнем дне писателя в гостинице «Энглеттер», когда поэт остается наедине со своими мыслями и воспоминаниями.

Как сообщает «Арменпресс», в рамках фестиваля «Арммоно» этот спектакль театралы смогли посмотреть 6 июня в Союзе театральных деятелей Армении.

Режиссер Саргис Шогунц рассказал, что предложение поставить моноспектакль сделал актер Арман Матосян. «В дни эпидемии, когда мы были заперты в доме, Арман спросил, что я делаю. Я ответил, что ничего не делаю. И он предложил поставить спектакль. Мы решили поставить спектакль, который позволил бы нам поехать с ним в турне», - сказал Шогунц.

Они думали о разных авторах и темах, но со сцены решили рассказать о Есенине.

Шогунц подчеркивает, что в стихах Есенина много патриотических акцентов, но если бы он ставил пьесу после войны, он бы выбрал армянского автора. «Я думаю, после войны мы все изменились, как морально, так и идеологически», - сказал режиссер.

Для актера Армана Матосяна моноспектакль - это битва и признание. Актер сказал, что после службы в армии, в дни эпидемии, вообще за все годы внутри него накопилось много чего, что нужно было озвучить, и он сделал это через спектакль.

«С творчеством Есенина я познакомился с ранних лет. Я с 14 лет читал его стихи, смотрел художественные и документальные фильмы, спектакли о нем. Мне нравятся его образ, его личность, его слова, его стенания, его любовь. Типаж Есенина меня очень вдохновляет, он служит мне примером», - признается Матосян.

XIX Международный театральный фестиваль «Арммоно» продлится до 15 июня в Ереване, Гюмри и в Арташате. «Арммоно» с каждым годом расширяет свои рамки, открывая новые имена и давая возможность армянскому зрителю познакомиться с мировыми театральными реалиями.

Фестиваль представляет произведения армянских авторов, проводит работу с региональными театрами в Армении над созданием моноспектаклей, а также молодым актерам и режиссерам предоставляет платформу для самовыражения.

Анжела Амбарцумян