«Анрапетутюн» не исключает сотрудничества с какой-либо политической силой

В условиях войны для партии «Анрапетутюн» есть только внешний враг, у нее нет внутреннего врага.

Как сообщает «Арменпресс», лидер партии «Анрапетутюн» Арам Саркисян сказал об этом в беседе с журналистами 7 июня, отвечая на вопрос, с кем они будут сотрудничать в случае своего избрания.

«Результаты выборов очень важны, эти результаты должны показать, какие силы прошли, какой процент, какой процент вошел в парламент. Мы не поддерживали парламентскую систему, но такая система будь то, на Востоке, будь в Израиле и в Европе, вынуждает проводить выборы, потому что власти не образуют коалицию, и эти коалиции рушатся. И по результатам этих выборов формирование коалиций будет обязательным, это будет зависеть от количества депутатов сил, участвующих в выборах. Делать прогнозы сложно. Бывают ситуации, когда идет война, когда ваш враг находится на границе, и в этом случае мы ни с кем не исключаем сотрудничества», - сказал Саргсян, добавив, что в невоенной ситуации они будут сотрудничать только с силами, идеология которых близка им.

На вопрос о том, возможно ли, что «Анрапетутюн» будет сотрудничать с возглавляемым вторым президентом РА Робертом Кочаряном блоком «Айастан», Саргсян затруднился ответить, однако отметил, что в плане идеологии у них есть и схожие подходы и различия, но общество этого не воспримет.