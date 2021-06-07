Сделаем все, чтобы победили национальное согласие и единство: председатель ППА

Партия «Просвещенная Армения» рассчитывает получить на выборах 40% голосов еще не определившихся избирателей, чтобы внести в страну солидарность, предотвратить столкновения. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в рамках предвыборной кампании в Ереване заявил председатель партии Эдмон Марукян.

По словам Марукяна, главный посыл партии «Просвещенная Армения» - построение внутриполитического примирения, мира, солидарности и единства в стране. «Мы не остановимся, мы сделаем все, чтобы победило национальное согласие, единство, потому что, если не победит единство, то нас победит враг. «Для нас 21 июня - это черта, за которой необходимо восстановить в стране единство», - сказал он.

Марукян также упомянул об агрессивном отношении политических сил друг к другу. Лидер ППА видит опасность столкновения граждан в случае эскалации напряженности между двумя полюсами. Фактически Марукян имел в виду силы во главе с Николом Пашиняном и Робертом Кочаряном. «Этого можно будет избежать, если «Просвещенная Армения» соберет в качестве альтернативной силы большинство голосов - 40% не определившихся избирателей, продиктует сторонам солидарность и примирение», - сказал он.

По его словам, если одна из сторон добьется успеха, повестка будет следующей: “уничтожить” другую сторону, другая сторона сделает то же, в результате люди пойдут друг против друга.

Отвечая на вопрос о том, как представляет ППА решение проблем безопасности страны, Марукян сказал: “Если мы не объединимся внутри страны, будем воевать друг с другом, враг захватит территории нашей страны. Следовательно, первым шагом для восстановления безопасности является восстановление внутренней солидарности”.

Первым шагом в укреплении безопасности он считает единство.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.