Глава Минторга США сочла, что проблема вирусов-вымогателей решится не скоро

Кибератаки с применением вирусов-вымогателей еще долго будут проблемой для американских компаний, заявила министр торговли США Джина Раймондо.

"Первое, что нам нужно понять, - такова реальность. И мы, равно как и компании, должны исходить из того, что эти атаки продолжатся или даже интенсифицируются", - приводит ее слова издание Politico.

Раймондо напомнила, что США выступают за то, чтобы страны, с территории которых проводятся такие атаки, боролись против хакеров,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU

"Когда президент (США Джо) Байден встретится с президентом (России Владимиром) Путиным и другими мировыми лидерами, эта тема будет в числе приоритетных", - добавила она..

На прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия должна прилагать больше усилий для борьбы против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, если хочет показать, что всерьез борется против этой проблемы.

"Снова и снова мы видим, что очень большая часть авторов кибератак находится в России. (...) Если власти РФ хотят показать, что всерьез намерены решать эту проблему, то у них масса возможностей, чтобы продемонстрировать реальный прогресс. Пока что мы этого прогресса не видим", - сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.

По словам главы ФБР, в настоящее время его ведомство расследует случаи применения в США около 100 разных компьютерных вирусов-вымогателей. Он отметил, что, судя по количеству жалоб, поступивших в ФБР от частных компаний, за прошлый год количество кибератак с использованием таких программ выросло втрое.

Борьбу против такого вида киберугроз он сравнил с борьбой США против терроризма после терактов 9 сентября 2001 года.