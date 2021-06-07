Армен Саргсян принял делегацию общественной организации “Союз офицеров запаса СНБ”
13:50, 7 Июнь, 2021
Президент Республики Армения Армен Саргсян принял делегацию общественной организации “Союз офицеров запаса Службы национальной безопасности” во главе с председателем Союза Грантом Епископосяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.
Гости представили цели и программы организации и текущую деятельность.
Они обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в стране.
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