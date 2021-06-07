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Армен Саргсян принял делегацию общественной организации “Союз офицеров запаса СНБ”

Армен Саргсян принял делегацию общественной организации “Союз офицеров запаса СНБ”

Президент Республики Армения Армен Саргсян принял делегацию общественной организации “Союз офицеров запаса Службы национальной безопасности” во главе с председателем Союза Грантом Епископосяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Гости представили цели и программы организации и текущую деятельность.

Они обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в стране.


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