Армен Саргсян принял делегацию общественной организации “Союз офицеров запаса СНБ”

Президент Республики Армения Армен Саргсян принял делегацию общественной организации “Союз офицеров запаса Службы национальной безопасности” во главе с председателем Союза Грантом Епископосяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Гости представили цели и программы организации и текущую деятельность.

Они обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в стране.