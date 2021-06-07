В Армении резко возросло число заявлений на программы жилищного обеспечения семей, имеющих детей

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сообщила куратор, координирующий некоторые функции структурных подразделений Министерства труда и социальных дел Армении Гаяне Карагезян. Программа реализуется с 1 июля 2020 года.

«Если говорить о цифрах, то по состоянию на 30 декабря 2020 года содействие получили 414 бенефициаров, по состоянию на 7 июня 2021 года - 1 043 бенефициаров. Из них 197 по программе единовременной помощи - сумму около 155 млн драмов, 184 бенефициара по программе страхования предоплаты - около 12 млн драмов, около 662 млн драмов, по программе рождения ребенка - около 595 млн драмов. В целом, по последним данным, выплачено около 762 млн драмов, из них около 424 млн драмов в 2021 году», - сказала Гаяне Карагезян.

Государственные программы жилищного содействия семьям с детьми реализуются с целью улучшения демографической ситуации и повышения в стране рождаемости. В частности, реализуются 3 целевые программы. В рамках программы предоставляется содействие в приобретении недвижимости в областном населенном пункте или при строительстве индивидуального жилого дома. Вторая - программа страхования авансового платежа, в рамках которой возмещается 90% годового страхового полиса авансового платежа. Третья - программа содействия детям, которая предоставляет финансовую помощь для выплаты основной суммы, если в семье, выплачивающей ипотечную ссуду, рождается ребенок.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1054618.html