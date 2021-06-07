Полиция выражает готовность сотрудничества со всеми политическими силами

Полиция Республики Армения выступила с заявлением, в котором выразила готовность сотрудничать со всеми политическими партиями и блоками, участвующими в предвыборной кампании досрочных парламентских выборов. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное Полицией Республики Армения.

«Предвыборная кампания выбором в Национальное собрание начинается 7 июня, и полиция готова сотрудничать со всеми партиями и блоками, участвующими в выборах, чтобы выборы прошли без инцидентов.

Начальник полиции и руководство для проведения кампании и самих выборов в рамках законности, для обеспечения конституционных прав общественности готово проводить встречи и обсуждения с руководителями штабов партий и блоков, также и с участниками.

Руководители партий и блоков могут при необходимости обращаться в полицию и ожидать оперативного ответа от соответствующих служб.

Полиция уверяют, что для предотвращения и выявления возможных нарушений на выборах, для предотвращения и выявления нарушений гражданских прав есть все силы и возможности.

Подтверждая свое обязательство решительно противодействовать любому нарушению в пределах своих полномочий, полиция еще раз напоминает, что главной гарантией полной легитимности избирательной кампании НС является наличие взаимного доверия и сотрудничества между полицией и обществом, укрепление и реализация которых будет продолжаться всеми способами».