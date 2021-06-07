Мы сторонники разблокирования коммуникаций: Кочарян о разговорах о сдаче Мегри и о «коридоре»

Блок «Айастан» выступает за разблокирование коммуникаций в регионе, но категорически против логики «коридора». Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий список блока «Айастан», на встрече с избирателями в Агараке, где проходит предвыборная кампания блока.

В ходе своего выступления Кочарян среди множества других вопросов коснулся и вопроса сдачи Мегри. «Я понимаю, что все вы, должно быть, если и не говорите, то думаете, не тот ли это Кочарян, который 15 лет назад сдавал Мегри, и не сдал?».

Он эти слухи о его намерении отдать Мегри назвал антипропагандой, призвал не верить абсолютной лжи, а в сдаче Родины обвинил нынешнее правительство.

«Сейчас мои обвинители обсуждают Мегринский коридор», - сказал он.

Кочарян сказал, что они за разблокировку транспортных коммуникаций. «Да, мы, блок «Айастан» выступаем за открытие коммуникаций. И говорить о том, что мы против работы железной дороги, работы дорог, - это ненормально. Конечно, мы - за. Но меня очень беспокоит слово «коридор», потому что я знаю, что Азербайджан подразумевает под «коридором», я знаю, что Турция подразумевает под «коридором».

По словам Кочаряна, в глазах Турции и Азербайджана это будет означать определенное ограничение суверенитета Армении, фиксацию рычагов своего влияния на этих дорогах. Он считает это недопустимым. Таким образом, блок выступает за открытие дорог. «Но не более того, потому что более будет проблематичным», - сказал он.

Кочарян особо выделил две проблемы, стоящие перед страной: вопрос безопасности и экономическое положение. По его словам, экономическая ситуация в стране ухудшается, безработица растет, все это приводит к тревожащему росту эмиграции.

«Это сигнал, что нам всем нужно что-то делать. Это ситуация, когда каждому из вас есть что сделать 20 июня: остановить эту ситуацию, поменять людей, политическую команду, которая довела страну до этого состояния, выбрать тех, кто, по вашему мнению, способен вызволить страну этой дыры, из этого кризиса. Мы предлагаем, мы обращаемся к вам и говорим, что мы сила, которая имеет опыт, знания, которая уже дважды доказала, один раз в Карабахе, один раз в Армении, что может изменить ситуацию. «Если вы дадите нам вотум доверия, можете быть уверены, что все будет хорошо, мы войдем в сильную Армению», - сказал Кочарян и призвал пойти на избирательные участки и проголосовать за номер 24.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заверил, что правительство Армении в обсуждениях по разблокированию транспортного сообщения не обсуждало, и не будет обсуждать какой-либо вопрос «коридорной логики».