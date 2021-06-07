Квартет “Ахтамар” и ансамбль “Каданс” выступят с программой “Музыка для Армении”

На концерте “ Музыка для Армении ”, который состоится 10 июня в Доме камерной музыки им. Комитаса, выступят квартет “Ахтамар” (Бельгия, Франция) и ансамбль “Каданс”.

Как передает «Арменпресс», в программе - Клод Дебюсси, Комитас/Асламазян, Йоаннес Брамс, Эжени Алесян, Саят-Нова, Астор Пиаццолла, Уолтер Риос, Ришар Галиано.

Первая скрипка квартета “Ахтамар”, пользующегося за рубежом большой популярностью - Колин Алесян. В составе квартета выступают Дженнифер Пио (2-я скрипка), Ондин Стасик (альт) и Сирил Симон (виолончель).

В 2020 году бельгийская компания Cypres Records выпустила первый диск квартета под названием “Армянские мифы”, в котором были представлены “Миниатюры” Комитаса и “Армянский квртет” К Алесян, посвященный “Ахтамару”. Альбом получил 4 звезды британского музыкального журнала BBC 2021, приз бельгийского журнала “Octaves de la Musique”. “Ахтамар” является членом Международной ассоциации ProQuartet и ECMA.

“Каданс” пятью армянскими музыкантами был создан в 2004 году для исполнения произведений аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Со временем ансамбль расширил свой репертуар, включив шедевры европейских, американских, русских, армянских классических и современных композиторов, оставаясь при этом приверженным музыке Пьяццоллы.