Пограничники Киргизии вернулись к обычной службе на границе с Таджикистаном

Пограничники Киргизии после обострения ситуации на киргизско-таджикской границе перешли на повседневный вариант несения службы, сообщает Погранслужба Госкомитета национальной безопасности страны. Обстановка в приграничных областях характеризуется как стабильная.

"Подразделения Погранслужбы ГКНБ Киргизии, дислоцированные на киргизско-таджикском участке государственной границы, перешли на повседневный режим несения службы", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, обстановка в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области Киргизии характеризуется как стабильная,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В воскресенье погранслужбы Киргизии и Таджикистана отвели войска из местности Унжу-Булак в места постоянной дислокации.

4 июня Погранслужба Киргизии сообщила об обострении ситуации на киргизско-таджикской границе. По данным ведомства, таджикская сторона около 03:00 (01:00) начала устанавливать контейнер на неописанном участке в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области, зайдя в глубь территории Киргизии на расстояние до тысячи метров.