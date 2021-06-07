Объединенная комиссия Иерусалима финансирует реконструкцию детского сада села Хнушинак Арцаха

Объединенная комиссия Иерусалима приняла решение финансировать реконструкцию детского сада села Хнушинак Мартунинского района Республики Арцах.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил глава Армянского патриархата Иерусалима архимандрит Корьюн Багдасарян.

«В общине 660 жителей. По окончании работ 50 детей получат возможность посещать реконструированный детский сад», - написал он на своей официальной странице в Facebook.

Хнушинак находится в юго-восточной части Арцаха, в 16 км от районного центра Мартуни и в 43 км от столицы Степанакерт. Поселок горный, площадью в 1243,59 га, из них сельскохозяйственного назначения - 893,14 га, лесных угодий - 21,34 га.

Жители в основном занимаются сельским хозяйством, животноводством и сельским хозяйством.

Здесь есть памятники истории и культуры: центр села «Хин Хнушак» (19-20 вв.), церковь Сурб Аствацацин (19 век).