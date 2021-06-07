Роберт Кочарян в начале предвыборной кампании обратился с призывом ко всем гражданам страны

Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список Блока “Айастан”, обратился с призывом к своим соратникам, к сочувствующим блоку и ко всем гражданам.

Как сообщает «Арменпресс», заявление Кочаряна опубликовало на странице Блока “Армения” в Facebook.

Роберт Кочарян, в частности, призывает граждан в ходе предвыборной кампании сконцентрироваться на их программе, содержащей огромный потенциал подъема страны.

“Заразим людей позитивным настроением, каждый наш соотечественник должен войти в Дом надежды и достоинства”, - отмечает Кочарян.

Кочарян призывает забыть действующую власть, ее нет в их повестке, и сконцентрироваться на их планах на будущее.

“Не поддавайтесь какой-либо провокации. Очевидно, что узкая группа нынешней власти захочет сделать все, чтобы спровоцировать внутреннюю напряженность и даже столкновения. Это единственная способность этого человека, и перспектива неминуемого поражения толкает его на беззакония. Ко всем силам относитесь с уважением. Все силы, которые в Армении борются за закрытие страницы поражения, являются нашими партнерами.

Терпеливо говорите с нашими соотечественниками. Люди три года находились под влиянием тотальной пропаганды властей и разрушающей страну пропаганды чужих сил”, - отмечает Кочарян.

Второй президент Армении с призывом обратился и к сотрудникам государственной системы.

"Ваше подавляющее большинство - патриоты и профессионалы, и мы вместе будем работать в нашей стране во имя достойного мира, развития экономики и Общеармянского подъема. Не бойтесь, не уступайте ни под какими угрозами.

Призываю и сотрудников силовых структур. Сохраняйте бдительность, хладнокровие, не выполняйте незаконные приказы уходящей власти, выполняйте исключительно свои служебные обязанности.

Давление, угрозы, попытки запугивания в отношении моих товарищей по команде и любого гражданина не останутся безнаказанными. Все ответят перед законом”, - добавил Кочарян.

По его словам, на этих выборах вопрос очень прост: победит Надежда, перспектива подъема, идея достойного мира.

“Всего через 14 дней мы в Армении откроем новую страницу”, - заключил Роберт Кочарян.

В заключение кандидат от блока «Айастан» заверил, что граждане Республики Армения обязательно будут иметь безопасные границы, обязательно будут иметь стабильный мир и достойную позицию в регионе, обязательно будут иметь работающее и развивающееся государство.

“Все будет хорошо!”, - заключил Роберт Кочарян.