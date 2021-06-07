Запущено мобильное приложение занесенных в Красные книги видов растений и животных Армении

Во Всемирный день окружающей среды, 5 июня, запущено мобильное приложение «Красная книга Армении», содержащее информацию о видах, занесенных в Красные книги растений и животных Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство окружающей среды Республики Армения. Приложение разработано в рамках сотрудничества между Министерством окружающей среды и Германским агентством международного сотрудничества (GIZ) в Армении. Приложение предназначено для устройств под управлением мобильных операционных систем iOS или Android (смартфоны). Его можно скачать в App Store и в Google Play Store. Мобильное приложение «Красная книга Армении» направлено на повышение научной, образовательной и познавательной осведомленности.

Оно дает возможность ознакомиться с информацией о биологической классификации, численности, среде обитания, местах распространения, биологии и видах, внесенных в Красную книгу животных и растений Республики Армения. Интерактивная карта позволяет увидеть распространенность этих видов.

Интерактивный инструмент приложения «Обратная связь» позволяет пользователю участвовать в процессе сбора данных Red Book Type: сбор данных. Это возможно сделать, отправив фотографии или другую информацию об обнаруженных видах. Приложение можно скачать по следующей ссылке: https://bit.ly/3ile0nV