СМИ: член Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство

Пятидесятидвухлетний глава бухгалтерского отдела Олимпийского комитета Японии совершил в понедельник самоубийство. Об этом сообщил японский телеканал Nippon TV.

Он не уточняет, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью покойного,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.