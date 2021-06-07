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СМИ: член Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство

СМИ: член Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство

Пятидесятидвухлетний глава бухгалтерского отдела Олимпийского комитета Японии совершил в понедельник самоубийство. Об этом сообщил японский телеканал Nippon TV.

Он не уточняет, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью покойного,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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