Туристы возвращаются: туристическим компаниям Армении заметен прогресс этой сферы

После 44-дневной войны в Арцахе, а также в условиях все еще угрожающей эпидемии COVID-19, туристические компании Армении отмечают прогресс в этой сфере.

Представитель туристической компании «Смарт Трэвел Армения» Лусине Барсегян в беседе с «Арменпресс» отметила, что сфера постепенно активизируется.

«После всего этого мы стараемся по-новому представить Армению и разными интересными турами привлечь к нашей стране внимание туристов. У нас есть две большие группы, которые уже забронировали места. Они выбирают направления по всей Армении, особенно - направление Горис-Татев-Хндзореск. Группы прибудут из Российской Федерации», - сказала Лусине, добавив, что те, кто интересуется внутренним туризмом, предпочитают пассивный отдых.

Президент общественной организации «Дайвинг клуб» Тигран Азизбекян отметил, что до войны дайвинг в Армении развивался, так как здесь есть много удобных мест для его развития.

«Озеро Севан интересно тем, что здесь погружение в условиях высокогорья, на высоте 2 000 метров, это очень интересно для любого дайвера. Глубины для новичков расположены близко к берегу, есть и глубины удобны для специализированных погружений», - рассказал Азизбекян, добавив, что небольшие волны и хорошая видимость в воде Севане также способствуют интересному времяпровождению.

По его словам, туристы уже интересуются дайвингом в Армении и бронируют места. На днях в Армению приезжает турист из Российской Федерации, он уже забронировал номер.

Ануш Малинцян, представитель гостиницы «Ехегнут» в Горисе, рассказала, что, несмотря на пандемию, на 44-дневную войну в Арцахе и несколько напряженную ситуацию в Сюникской области, туристы по-прежнему едут туда на отдых.

«В данный момент у нас уже есть туристы, есть зарезервированные места и на ближайшее время. Все это нас очень радует. К нам приезжают туристы из России, Украины, несколько дней назад приехали также и из Франции», - сказала Ануш.

Лилит Демурян