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Кейко Фухимори побеждает на выборах президента Перу

Кейко Фухимори побеждает на выборах президента Перу

 Председатель правой партии "Народная сила" Кейко Фухимори побеждает на президентских выборах в Перу. Об этом свидетельствуют первые официальные результаты, обнародованные в воскресенье вечером Национальным офисом избирательных процессов.

По итогам подсчета 42,03% голосов стало известно, что за Фухимори проголосовали 52,905% избирателей. Ее соперник Педро Кастильо, представляющий леворадикальную партию "Свободное Перу", заручился поддержкой 47,095% избирателей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что явка на выборах составила 77,927%.

Избранный президент вступит в должность 28 июля. Его мандат рассчитан на пять лет.


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