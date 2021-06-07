Токио-2020: после войны будем больше работать: во имя нашего флага, во имя победы: Карапет Чалян

Олимпиада не за горами. Сборные вышли к к0нечному этапу подготовки к XXXII Играм в Токио. Герой авторского проекта «Арменпресс» «Дорога мечты: Токио-2020» - борец греко-римского стиля Карапет Чалян. Карапет родился в Гюмри в 1993 году. 27-летний спортсмен - серебряный призер Европейских игр, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы. Он выступает в весе 77 кг.

- Карапет, начнем с самого начала, как Вы увлеклись борьбой?

- Серьезно увлекся борьбой в 2003 году. Все мои друзья вокруг занимались борьбой, я не был исключением. К тому же спортивная школа была совсем рядом с нашим домом, удобнее было заниматься борьбой. У нас в семье нет никого, кто интересуется спортом, я единственный.

- Это Ваши первые Олимпийские игры. Чего Вы ожидаете в Токио?

- Да, это мои первые Олимпийские игры, и у меня очень большие ожидания. Я иду с желанием победить. Но эта победа зависит от моих сегодняшних тренировок, от работы, которую мы выполняем, также и от тренеров, сборов и многих других вещей. Могу сказать, что у нас очень хороший период подготовки. Я в Олимпийских играх буду участвовать в хорошей форме. В хорошем состоянии должна быть и моя психика, я должен быть готов и психологически.

- В Вашей весовой категории много всемирно известных и титулованных спортсменов. Что Вы думаете о них?

- В этой весовой категории все серьезные спортсмены. Но я готовлюсь наравне со всеми: я должен победить, независимо от того, какие титулы имеют мои соперники. Все 16 борцов, участвующих в Олимпийских играх, входят в число сильнейших.

- Борьба - это только физическая работа, или в ней есть место и для ума?

- Одной физической силы для хорошего боя недостаточно. Чтобы добиться успеха в борьбе, Вам нужно больше, чем просто удача. Наряду с физической подготовкой, надо быть готовым и морально. Выходя на ковер, мы обсуждаем ход боя с тренерами. Они представляют нам, что могут сделать наши конкуренты. Входим на ковер с учетом слабых сторон соперника.

- Олимпийские игры Токио были на год отложены. Как это повлияло на Вас?

- Думаю, плохо лишь то, что игры пройдут с опозданием на год. Однако это никак не отразилось на нашем тренировочном процессе. Спортсмены хорошо спланировали сборы, так что даже в этом случае, когда они были перенесены на год, мы пришли к Олимпийским играм в хорошей форме.

- Карапет, большинство нынешних спортсменов из Гюмри. Как получается, что гюмрийцы играют такую роль в спортивной жизни?

- Это от хлеба и воды Гюмри. Может, от воздуха Гюмри, - смеется Карапет.

- Наша страна переживает непростые времена. Может ли это стать мотивацией для Вас, чтобы достойно представлять нашу страну?

- Война на нас сильно повлияла. Как и каждому армянину, нам во время войны было очень тяжело, тяжело и после нее. 2020 год выдался непростым. После войны мы должны больше работать, мы будем работать лучше, во имя нашего флага, во имя победы на Олимпийских играх, чтобы гимн Армении был услышан, чтобы все увидели, что наша страна - страна-победительница!

-Несколько блиц вопрос: горы или море?

- Море

- Нарды или шахматы?

- Нарды

- Кофе или чай?

- Чай

- Толма или шашлык?

- Шашлык

- Пицца или мороженое?

- Пицца

- Книга или кино?

- Кино

- Том или Джерри?

- Джерри

- Спасибо за беседу, надеюсь, что после Токио нас разговор состоится с медалями.

Автор проекта: Варвара Айрапетян

Фото: Айка Манукяна

До старта Олимпийских игр в Токио осталось 46 дней.