Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,3

Сейсмологи в понедельник в 03:01 (19:01 мск 6 июня) зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) ощущаемое землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Координаты эпицентра - 50,4 северной широты, 157,2 восточной долготы. Эпицентр находился в 204 километрах восточнее остова Онекотан Большой Курильской гряды. Глубина очага составила 59 километров", - рассказали в филиале,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации сейсмологов, в городе Северо-Курильске на острове Парамушир Большой Курильской гряды жители ощутили подземные толчки. Их сила сейчас уточняется.