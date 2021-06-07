“Новая книга” -16 / 21: четыре новые замечательные книги

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Ваге Гукасян: Дьявольщина

В книгу вошли одноименный роман и два рассказа. Хотя имя Ваге Гукасяна довольно широко известно в литературном мире, и особого внимания заслуживает редактируемое им периодическое издание «Иной город», освещающее фантастическую литературу, но “Дьявольщина” - его первая книга. В мире литературы Ваге известен как фанатичный читатель. “Я помню Ваге как сумасшедшего читателя, человека, который читает мир. И вот наступил момент его собственной литературы, от абсолютного читателя до абсолютного писателя”, - написал Арам Пачян по случаю выхода книги. Редакция и предисловие: Ашота Габриеляна; Книгу издал “Дарак”.

Переводная литература

Брэм Стокер: Дракула

Роману ирландского писателя Брэма (Абрахама) Стокера (1847-1912) «Дракула» суждено было стать одним из самых известных произведений мировой литературы. Охваченная демонической яростью вампиризма, ужасающая одиссея графа Дракулы, в которой мотивы секса, крови и смерти уникальным образом были переплетены, породила различные интерпретации и анализы, породив бесчисленные литературные произведения, фильмы и пьесы. Эта уникальная книга, впервые опубликованная в Лондоне в 1897 году, остается основным источником «мифов о вампирах». Пер. с английского: Арик Гарибян; со-переводчик и редактор Завен Бояджян; Книгу издал «Антарес».

Детская литература

Армен Григорян: Ариджа

«Ариджа» - это сказка, приключенческая сказка для детей школьного возраста. Это история о любви, дружбе и борьбе.

Главный герой Ласман отправляется в долгое путешествие, где ему предстоит найти волшебный рецепт. Он проходит через разные испытания. В сказке есть ведьмы, джинны, чудеса и увлекательные истории. Ред.: Амалия Согомонян; Иллюстрации: Мэри Сармазян; Авторское издание.

Документальная литература

Гарегин Нжде: Люди, которые не выносят уроков

В этой книге размышлений и статей Гарегин Нжде обращается к армянской молодежи, толкая ее на самопознание. Он размышляет о нашем менталитете, нашей исторической миссии, наших возможностях в регионе. Говоря о будущих войнах, Нжде поощряет создание военной промышленности в Армении. Приоритетом он считает коллективную борьбу нашего народа, потому что «мы сильнее временной беды».

Автор подчеркивает важность бережного отношения к Родине как единственной предпосылки для возвращения утраченной материальной Родины. Он анализирует детали нашей победы в Сюнике и причины наших поражений в других войнах. Перевод, редакция, аннотации Армена Саргсяна, Кнарик Кюркчян; Книгу издал “Вернатун”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.