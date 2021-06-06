Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы

Киргизия и Таджикистан отвели войска от линии границы двух стран, сообщили в воскресенье в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.

"По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств сторон в места постоянной дислокации завершен", - заявил представитель пресс-службы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по его словам, обстановка на границе в настоящий момент стабильная.

"Подразделения ПС ГКНБ КР (Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской республики), дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, продолжают нести службу в усиленном режиме", - подчеркнули в ведомстве.

По данным погранслужбы Киргизии, военные Таджикистана ночью 3 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Ошской области Киргизии. В установке принимали участие множество военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В связи с этим инцидентом Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренности по границам и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии был переведен на усиленный вариант несения службы.

Предыдущий конфликт на границе двух стран, который произошел в конце апреля и унес жизни более чем 50 человек с обеих сторон, происходил в другом районе - в приграничной Баткенской области Киргизии.