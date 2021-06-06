В горах Меликгюха погиб гражданин
17:05, 6 Июнь, 2021
5 июня в 22:31 Арагацотнский региональный отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в горах Меликгюха погиб гражданин, необходима помощь спасателей, чтобы спустить тело с горы.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Спасатели спустили с горы тело М.K. (1962 г.р.) и поднесли к машине скорой помощи.
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