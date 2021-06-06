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В горах Меликгюха погиб гражданин

В горах Меликгюха погиб гражданин

5 июня в 22:31 Арагацотнский региональный отдел  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА  поступил сигнал о том, что в горах Меликгюха погиб гражданин, необходима  помощь спасателей, чтобы  спустить тело с горы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Спасатели спустили с горы тело М.K. (1962 г.р.) и поднесли  к  машине  скорой  помощи.

 

 

 

 

 


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