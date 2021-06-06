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В Арцахе новых  случаев коронавируса не подтверждено 

В Арцахе новых  случаев коронавируса не подтверждено 

5 июня в Арцахе было проведено 19 тестов, по результатам которых  не подтверждено  новых случаев заболевания коронавирусом. 

Как сообщили Арменпресс в Минздраве Арцаха, 16 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавируса, а  пациенты с легкой формой лечатся   амбулаторно на дому.

«В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса был обследован 8051 гражданин, в результате   у  871 из них  получен  положительный результат теста. 

Всего в Республике Арцах подтверждено 2755 случаев заболевания коронавирусом.  Было проведено 25 503 теста», - говорится в заявлении.

Согласно источнику, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в    районных медобъединениях.


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