В Арцахе новых  случаев коронавируса не подтверждено 

5 июня в Арцахе было проведено 19 тестов, по результатам которых не подтверждено новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Минздраве Арцаха, 16 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавируса, а пациенты с легкой формой лечатся амбулаторно на дому.

«В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса был обследован 8051 гражданин, в результате у 871 из них получен положительный результат теста.

Всего в Республике Арцах подтверждено 2755 случаев заболевания коронавирусом. Было проведено 25 503 теста», - говорится в заявлении.

Согласно источнику, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медобъединениях.