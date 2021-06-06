Пассажир  одной из машин, столкнувшихся на трассе Джрвеж-Гарни, госпитализирован

6 июня в 11:48 часов Котайкский региональный кризисный отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что возле АЗС на трассе Джрвеж-Гарни произошла авария. Есть пострадавший.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения

Выяснилось, что столкнулись Opel Vectra (водитель: Г Ш ․, 1948 г.р.) и Opel Astra G (водитель: З ․ А ․, 1978 г.р.).

Согласно источнику, спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа в автомобилях, а пассажиру автомобиля Opel Vectra В.С. оказали первую помощь, пострадавший госпитализирован в медицинский центр Абовяна.