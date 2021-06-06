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Пассажир  одной из машин, столкнувшихся на трассе Джрвеж-Гарни, госпитализирован

Пассажир  одной из машин, столкнувшихся на трассе Джрвеж-Гарни, госпитализирован

6 июня в 11:48 часов  Котайкский региональный кризисный отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал   о том, что возле АЗС на трассе Джрвеж-Гарни произошла авария. Есть пострадавший.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения

Выяснилось, что столкнулись  Opel Vectra (водитель: Г Ш ․, 1948 г.р.) и  Opel Astra G  (водитель: З ․ А ․, 1978 г.р.). 

Согласно  источнику, спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа  в автомобилях,   а   пассажиру  автомобиля Opel Vectra В.С. оказали первую помощь, пострадавший  госпитализирован в медицинский центр Абовяна.


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