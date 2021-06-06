Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июнь

В отдельных  районах  Армении ожидается кратковременный дождь и гроза, возможен град

В отдельных  районах  Армении ожидается кратковременный дождь и гроза, возможен град

Во второй половине дня 6 июня,  7-11 июня после полудня  в некоторых районах  Армении ожидается кратковременный дождь и гроза, местами возможен град.

Ветер  юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра — в отдельных регионах до 15-20 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится. 

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване 6 июня вечером в некоторых районах  города  ожидается кратковременный дождь и гроза, во время грозы ожидается усиление ветра — в отдельных регионах до 18-20 м / с. 7-11 июня осадков не  ожидается.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации