В отдельных  районах  Армении ожидается кратковременный дождь и гроза, возможен град

Во второй половине дня 6 июня, 7-11 июня после полудня в некоторых районах Армении ожидается кратковременный дождь и гроза, местами возможен град.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра — в отдельных регионах до 15-20 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване 6 июня вечером в некоторых районах города ожидается кратковременный дождь и гроза, во время грозы ожидается усиление ветра — в отдельных регионах до 18-20 м / с. 7-11 июня осадков не ожидается.