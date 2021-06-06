Спикер  НС  Арцаха встретился в Ереване   с родственниками погибших военнослужащих

6 июня в Постоянном представительстве Республики Арцах в Ереване председатель Национального Собрания Арцаха Артур Товмасян встретился с родственниками погибших военнослужащих. Он передал им награды, которых они указом президента Арцаха удостоились посмертно — за мужество и отвагу, проявленные при защите государственной границы Республики Арцах в ходе широкомасштабных боевых действий, развязанных противником 27 сентября 2020 года.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью Национального Собрания Республики Арцах.

«Их кровью обагрена граница Республики Арцах. Благодаря им сегодня мы твердо стоим на нашей земле. Во имя их мы должны жить и постараться в мирных условиях восстановить нашу родину», - сказал председатель НС Артур Товмасян, выразив своу поддержку и соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

На встрече присутствовали Постоянный представитель Республики Арцах Сергей Казарян, руководитель Оперативного штаба правительства Республики Арцах Микаел Вирабян, руководитель аппарата Национального Собрания Республики Арцах Роберт Каграманян.