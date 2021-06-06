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Арестован  племянник убитого в Шенгавите гражданина

Арестован  племянник убитого в Шенгавите гражданина

5 июня от гражданина посупил звонок о том, что в одном из домов в административном районе Шенгавит Еревана обнаружен  труп. 

Следственно-оперативная группа немедленно выехала на место происшествия и обнаружила тело мужчины 1966 г/р,  с колото-резанной раной на груди.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и  СМИ Следственного комитета Республики Армения, в следственном управлении Шенгавитского района Ереванского следственного управления СК РА возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса РА.

Согласно  источнику, в результате принятых неотложных мер был выявлен ряд обстоятельств происшествия, в том числе - мотив, личность человека, совершившего очевидное преступление, которым является сын сестры потерпевшего. 

«По предварительным данным, 4 июня  2021 года, около 20:30 часов, между жителем административного района Шенгавит (1966 года рождения) и проживающим в  этом доме сыном его сестры произошла ссора по бытовым вопросам. Мужчина выругался и попытался ударить своего племянника палкой, после чего тот ударил дядю кулаком по лицу и ножом в грудь.  После инцидента мужчина ушел домой, а на следующий день, 5 июня, около 15:30, сестра последнего обнаружила своего брата мертвым», - говорится в заявлении.

Как сообщили в Следственном комитете  РА, через несколько часов по подозрению в убийстве был арестован  племянник жертвы, который предъявил  орудие преступления -  - нож. 

В ходе предварительного следствия были проведены необходимые следственные и судебные действия: допрошены около десятка человек, осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза трупа для выяснения обстоятельств уголовного дела.

Принимаются меры с целью  выяснения всех обстоятельств дела, проверки обстоятельств, указанных в показаниях,   проведения объективного и всестороннего расследования.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу


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