Президент Арцаха принял участие в литургии под руководством Католикоса Гарегина II  в Степанакерте

6 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял участие в литургии в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы Степанакерта.

Святая литургия была отслужена при патриаршем руководстве Католикоса Всех Армян Гарегина II.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, при литургии присутствовали второй и третий президенты Республики Арцах — Аркадий Гукасян, Бако Саакян, представители законодательных органов исполнительной власти, члены Совета безопасности.