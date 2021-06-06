Президент Арцаха принял участие в литургии под руководством Католикоса Гарегина II в Степанакерте
14:57, 6 Июнь, 2021
6 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял участие в литургии в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы Степанакерта.
Святая литургия была отслужена при патриаршем руководстве Католикоса Всех Армян Гарегина II.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, при литургии присутствовали второй и третий президенты Республики Арцах — Аркадий Гукасян, Бако Саакян, представители законодательных органов исполнительной власти, члены Совета безопасности.
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