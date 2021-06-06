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Следственный комитет раскрыл  убийство жителя общины Аревашох

Следственный комитет раскрыл  убийство жителя общины Аревашох

5 июня из Спитакского медицинского центра в 01:40 часов поступил звонок о том, что в тот же день, в 01:20 часов к  ним  был доставлен житель общины Аревашох  1990 г/р с  колото-резаной  раной верхней трети левого бедра, поясничных мышц бедра, артериальным кровотечением, колото-резаной  раной в правой части паховой области, с геморрагическим анемичным шоком,  в  состоянии агонии,  циклической гипоксии, который  в  тот же.день в 02։30 часа  умер. во время операции.

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Следственного комитета Республики Армения. 

«По предварительным данным, в начале дороги, ведущей от трассы Спитак-Гюмри к общине Аревашох, произошла ссора и драка между группой лиц и пострадавшим мужчиной, в ходе которой последний получили названные телесные повреждения», - говорится в сообщении.   

Согласно источнику, в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в Спитакском  отделе Лорийского областного следственного управления Следственного комитета РА, в результате неотложных и масштабных мер, принятых полицией, был выявлен ряд обстоятельств,  в том числе раскрыта личность совершившего очевидное преступлкние. Последний был задержан по подозрению в убийстве односельчанина по ч. 1 ст. 104 УК РА.

СК  РА сообщает, что проведены другие необходимые судебнно-следственые действия, в том числе осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены нож, осколки битых стеклянных бутылок, взяты пробы, несколько человек допрошены,   конфискована одежда потерпевшего и присутствующих людей, характер телесных повреждений, нанесенных молодому человеку, механизм возникновения и др.  

Назначена судебно-медицинская экспертиза трупа обстоятельств. 

Ведется предварительное расследование. 

Принимаются меры для  всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств дела.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

 

 


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