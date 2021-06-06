Следственный комитет раскрыл  убийство жителя общины Аревашох

5 июня из Спитакского медицинского центра в 01:40 часов поступил звонок о том, что в тот же день, в 01:20 часов к ним был доставлен житель общины Аревашох 1990 г/р с колото-резаной раной верхней трети левого бедра, поясничных мышц бедра, артериальным кровотечением, колото-резаной раной в правой части паховой области, с геморрагическим анемичным шоком, в состоянии агонии, циклической гипоксии, который в тот же.день в 02։30 часа умер. во время операции.

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Следственного комитета Республики Армения.

«По предварительным данным, в начале дороги, ведущей от трассы Спитак-Гюмри к общине Аревашох, произошла ссора и драка между группой лиц и пострадавшим мужчиной, в ходе которой последний получили названные телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в Спитакском отделе Лорийского областного следственного управления Следственного комитета РА, в результате неотложных и масштабных мер, принятых полицией, был выявлен ряд обстоятельств, в том числе раскрыта личность совершившего очевидное преступлкние. Последний был задержан по подозрению в убийстве односельчанина по ч. 1 ст. 104 УК РА.

СК РА сообщает, что проведены другие необходимые судебнно-следственые действия, в том числе осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены нож, осколки битых стеклянных бутылок, взяты пробы, несколько человек допрошены, конфискована одежда потерпевшего и присутствующих людей, характер телесных повреждений, нанесенных молодому человеку, механизм возникновения и др.

Назначена судебно-медицинская экспертиза трупа обстоятельств.

Ведется предварительное расследование.

Принимаются меры для всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств дела.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.