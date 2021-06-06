При  достаточном числе голосов «Просвещенная Армения» принудит к внутриполитическму миру. Марукян

Согласно анализу партии «Просвещенная Армения», в стране сложилась следующая ситуация: если борьба нынешней и бывшей власти будет продолжаться в том же ключе, то избежать столкновений не удастся.

Как передает Арменпресс, накануне стартующей 7 июня предвыборной агитации такую оценку представил лидер партии " Просвещенная Армения" Эдмон Марукян на пресс-конференции с участием главы предвыборного штаба и первых 5 лиц предвыборного списка партии.

«Согласно всем имеющимся на данный момент опросам, ни правящая партия, ни предыдущее руководство в лице Роберта Кочаряна не могут победить на выборах», - подчеркнул Марукян. По его словам, до 45% избирателей не определились, за кого голосовать.

«Единственная сила, у которой нет врагов на двух конфликтующих полюсах, - это ''Просветленная Армения''», - сказал он, добавив, что если партия получит соответствующий процент голосов, то принудит к внутриполитическому миру все враждующие стороны.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.