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Armmono Fest:  «Буйволица» Матевосяна   в  интерпретации Нарине Григорян

Armmono Fest:  «Буйволица» Матевосяна   в  интерпретации Нарине Григорян

Режиссер, актриса, заслуженная артистка РА Нарине Григорян в  рамках XIX Международного театрального фестиваля «Арммоно» представила зрителю в Культурном центре-музее «Грант Матевосян» спектакль «Буйволица» по одноименной   повести Матевосяна.  

Как  передает Арменпресс, еще в прошлом году Григорян представила постановку  на открытой площадке. Актриса отмечает, что представив спектакль  в зале, она испытала совсем другие, очень интересные чувства. «Вероятно, однажды напишу целый труд об этом» - пошутила она. 

"В  открытом пространстве  тратишь много энергии – воздух,  шум. Людей  отвлекает множество вещей. С другой стороны, на открытой площадке у меня было больше храбрости, уверенности: мне по роли нужно было поливать водой, и я   поливала щедро и  без раздумий,  внутри меня будто говорила природа. Природа разбудила, расковала  все и разорвала все путы», - говорит Григорян.

Фото: Татев Дурян

Оформление спектакля выполнила Виктория Риедо Оганесян, музыкальное  оформление - Айк Исраелян,   художник-гример - Тамара Бароян.  

XIX Международный театральный фестиваль «Арммоно» продлится до 15 июня в Ереване, Гюмри и Арташате. 

Armmono Fest с каждым годом расширяет свои рамки, открывая новые имена и давая возможность армянскому зрителю познакомиться с мировыми театральными реалиями.

Фестиваль привлечет внимание к произведениям армянских авторов, работе с региональными театрами Армении над созданием сольных спектаклей, а также предоставит платформу для самовыражения молодых актеров и режиссеров

 

Анжела Амбарцумян

 


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