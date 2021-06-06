Armmono Fest:  «Буйволица» Матевосяна   в  интерпретации Нарине Григорян

Режиссер, актриса, заслуженная артистка РА Нарине Григорян в рамках XIX Международного театрального фестиваля «Арммоно» представила зрителю в Культурном центре-музее «Грант Матевосян» спектакль «Буйволица» по одноименной повести Матевосяна.

Как передает Арменпресс, еще в прошлом году Григорян представила постановку на открытой площадке. Актриса отмечает, что представив спектакль в зале, она испытала совсем другие, очень интересные чувства. «Вероятно, однажды напишу целый труд об этом» - пошутила она.

"В открытом пространстве тратишь много энергии – воздух, шум. Людей отвлекает множество вещей. С другой стороны, на открытой площадке у меня было больше храбрости, уверенности: мне по роли нужно было поливать водой, и я поливала щедро и без раздумий, внутри меня будто говорила природа. Природа разбудила, расковала все и разорвала все путы», - говорит Григорян.

Фото: Татев Дурян

Оформление спектакля выполнила Виктория Риедо Оганесян, музыкальное оформление - Айк Исраелян, художник-гример - Тамара Бароян.

XIX Международный театральный фестиваль «Арммоно» продлится до 15 июня в Ереване, Гюмри и Арташате.

Armmono Fest с каждым годом расширяет свои рамки, открывая новые имена и давая возможность армянскому зрителю познакомиться с мировыми театральными реалиями.

Фестиваль привлечет внимание к произведениям армянских авторов, работе с региональными театрами Армении над созданием сольных спектаклей, а также предоставит платформу для самовыражения молодых актеров и режиссеров.

Анжела Амбарцумян