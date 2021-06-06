Между Диаспорой и РА не должно быть стен. Встреча президента РА   с  армянской общиной Нур-Султана

Находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с представителями армянской общины Нур-Султана.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

«Друзья для нас очень важны. Казахстан является политическим лидером в Центральной Азии, - сказал президент Саркисян. - Страна, которая вместе с нами является членом ОДКБ, живет в одной евразийской экономической системе. Это страна, у которой очень хорошие отношения как с нами, так и с Азербайджаном и Турцией.

Казахстан - наш друг, и мы должны сделать все, чтобы наши отношения были глубокими, теплыми и повседневными. Я с этим и приехал — чтобы укрепить наши дружеские отношения. Если со своим другом о своих проблемах не поговоришь ты — с ним поговорит твой противник и скажет ему прямо противоположное. Хочу вас заверить, что меня здесь приняли очень тепло. Я возвращаюсь более уверенным в том, что наша дружба продолжается».

Президент Саркисян отметил, что во время встреч в Казахстане его казахстанские коллеги всегда с уважением говорили об армянской общине, о высоких качествах наших соотечественников, о том, насколько они уважаемы и успешны. «Ожидания от вас высоки, они очень уважают вас, это нужно использовать на благо вас, Казахстана и Армении».

Представляя ситуацию в Армении, президент подчеркнул, что для нашей страны сейчас тяжелые дни, и причины тому различны. «Прежде всего, война: в каком-то смысле, сейчас перемирие, но война еще не окончена. Нет соглашения, мира», - сказал президент Саркисян. - Неизвестно, куда мы пойдем на пути статуса Арцаха, когда начнутся переговоры и каков будет процесс. Как будут складываться будущие отношения на границе Армянии и Аазербайджана? Уверен, вы знаете, насколько это болезненный вопрос не только для наших граждан, живущих в приграничных районах, но и для всех граждан Армении, всего армянского народа. Каждый день возникают новые вопросы, и эти вопросы весьма болезненны для каждого .

Если азербайджанский солдат продвинется на территорию Армении хотя бы на полкилометра, не говоря уже о нескольких километрах, это сильно тревожит каждого из нас. И вопрос наших солдат в плену в Азербайджане – очень большая проблема. Армения вернула азербайджанских пленных, но Азербайджан этого не делает, он пытается использовать их как игральную карту. Это абсолютно недопустимо.

В Армении есть семьи, в которых сыновья, мужья и отцы пропали без вести. Это просто ужасно — ужасно не знать, жив твой ребенок или нет. То есть каждый день они стоят между раем и адом».

Президент отметил, что существуют и большие экономические трудности. И без этого были трудности, но из-за пандемии коронавируса, а затем и войны они усугубились. «Нам нужно думать о восстановлении экономики, нам нужно планировать, работать — работать каждый день. - сказал президент. - Здоровье людей — большая проблема. Ковид - нежданный враг, убивший примерно примерно столько же людей, сколько и война. Болезнь эта непредсказуемая, и нам с ней долго еще жить.

Нам нужна дисциплина, чтобы восстановить нашу страну и государство. Без восстановления тела государства — экономики, не можешь и мечтать о том, что снова у тебя будет сильная армия, что ты сможешь защитить себя, свою семью, свои границы, все то, что принадлежит нам».

Отметив, что в качестве выхода из ситуации в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы, Армен Саркисян сказал, что у нас есть только один путь - мы все должны работать сообща. «Разделенная на части, Армения не сможет выйти из сложившейся ситуации. Конечно, в конце концов, правда должна быть однажды выставлена перед всеми, и люди, ответственные за то или иное неправильное решение, должны быть привлечены к ответственности. Но до и после этого, сколько бы мы ни были несогласны друг с другом и придерживались разных политических взглядов, мы должны думать, что выход один, и мы должны преодолевать все вместе

Категорически не приемлю, чтобы наши люди, наши граждане делились на прежних и нынешних, на черных и белых. Все мы — армяне, и будучи армянином, каждый из нас индивидуален, у каждого свое мнение»

Президент Саркисян коснулся также необходимости системных изменений, отметив, что, по его мнению, необходимо внести изменения в действующую Конституцию, поскольку она не позволяет создать сбалансированную систему государственного управления. Львиная доля власти принадлежит исполнительной власти в лице премьер-министра, в то время как другие институты не имеют серьезных механизмов сдержек и противовесов.

Армен Саркисян также отметил, что путем поправок в Конституцию необходимо повысить роль Диаспоры. «Думаю, это ненормально, когда люди из Диаспоры, в высшей степени успешные в различных сферах деятельности, не имеют конституционного права вернуться и занять высокую должность в Армении», - сказал президент.

Один из представителей общины отметил, что диаспорские армяне всегда помогают Родине, но они хотят, чтобы и Армения их любила — и не только тогда, когда нужна помощь Диаспоры. Если Армения гордится Диаспорой, то и диаспорские армяне хотят гордиться своей Арменией.

В ответ Армен Саркисян сказал, что нужно сделать все, чтобы вместе строить Родину — ту, о которой мечтает каждый армянин. В этом контексте президент подчеркнул необходимость единства. «Каждый из нас должен внести свой вклад в восстановление национального единства. Армяне не могут быть друг другу врагами, нас нельзя делить на левых, правых, черных, белых, - сказал президент. – Нам все говорят, что мы одни из древнейших народов мира, а самый древний – это еще значит и самый опытный. Пора нам учиться использовать наш опыт. У нас нет права становиться меньше.

Каждый армянин любит Армению, Арцах как свою семью, своих детей, своих родителей. Вы сказали очень важное — что очень хотели бы, чтобы Армения тоже вас любила. В этом кроется очень глубокий смысл: мы должны стать одной семьей, никогда не допускать разделения, между нами никогда не должна стоять стена. Между Диаспорой и Арменией не должно быть стен, мы все должны жить одной семьей».