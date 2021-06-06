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COVID-19: в Армении за сутки заразились 37 человек, выздоровели - 95

COVID-19: в Армении за сутки заразились 37 человек, выздоровели - 95

По состоянию на 11:00 часов  6 июня   в Армении было подтверждено 223 180 случаев заболевания коронавирусом, 214 363 человек из них были вылечились, 4458 скончались. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 3268 пациентов. Всего было проведено 1 102 551 тестирование.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения Республики Армения, 5 июня было проведено 2754 теста,  по результатам которых   подтверждено 37 новых случаев заболевания коронавирусом, 95 пациентов выздоровели, 4 умерли.

В этот же день зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент  болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество подобных  случаев - 1091.


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