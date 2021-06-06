Сборная Армении по футболу проиграла Швеции в товарищеском матче

Сборная Армении по футболу провела товарищеский матч с командой Швеции.

Как передает Арменпресс, сборная Швеции открыла счет на 16-й минуте матча, отличился Форсберг. После паса последнего на 34-й минуте шведы удвоили преимущество. Гол забил Дэниелсон. На 38-й минуте матча Ларсон не смог выполнить 11-метровый, его отбил Давид Юрченко.

На 64-й минуте второго тайма Ваану Бичахчяну удалось сократить разницу в счете. Это первый гол Бичахчяна в составе команды. Но шведам удалось забить третий мяч — на 85-й минуте точным ударом отличился Берг.

Ранее, 1 июня, сборная Армении провела товарищеский матч с Хорватией, завершив игру вничью - 1:1.

Следующий матч сборной Армении по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу состоится в сентябре.