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Сборная Армении по футболу проиграла Швеции в товарищеском матче

Сборная Армении по футболу проиграла Швеции в товарищеском матче

Сборная Армении по футболу провела товарищеский матч  с командой  Швеции.    

Как  передает Арменпресс, сборная Швеции открыла счет на 16-й минуте матча, отличился Форсберг. После паса последнего на 34-й минуте шведы удвоили преимущество.  Гол забил Дэниелсон. На 38-й минуте матча Ларсон не смог выполнить 11-метровый, его отбил Давид Юрченко.

На 64-й минуте второго тайма Ваану Бичахчяну удалось сократить разницу в счете. Это первый гол Бичахчяна в составе команды. Но шведам удалось забить третий мяч — на 85-й минуте точным ударом отличился Берг.  

Ранее, 1 июня, сборная Армении провела товарищеский матч с Хорватией, завершив игру вничью - 1:1. 

Следующий матч сборной Армении по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу состоится в сентябре. 


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