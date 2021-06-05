Азербайджанские военнослужащие  стреляли в сторону армянского пастуха. МО представило подробности

Еще один инцидент был зарегистрирован на армяно-азербайджанской границе 5 июня.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, часть животных пастуха из села Кут Гегаркуникской области, находясь на выпасе в окрестностях села, продвинулась на позиции азербайджанских военных. Когда пастух попытался подойти к азербайджанским солдатам, чтобы вернуть животных, в его сторону был открыт огонь.

Военнослужащие ВС Армении немедленно подошли к месту происшествия, но в ответ азербайджанские военнослужащие вновь открыли огонь. После ответных действий армянской стороны огонь был прекращен, а большую часть животных удалось вернуть. При стрельбе никто не пострадал