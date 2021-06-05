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Министр иностранных дел Давида Бабаян встретился c Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян Гарегином II

Министр иностранных дел Давида Бабаян встретился c Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян Гарегином II
5 июня в Степанакерте состоялась встреча министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна c Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян Гарегином II.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с отношениями церкви и общества, Родины и Диаспоры, с будущим Арцаха, а также региональными процессами и возможными сценариями их развития.
Обоюдно была отмечена важнейшая роль Арцаха для всего армянства.
Министр выразил признательность Католикосу Всех Армян за его подвижническую деятельность по оказанию постоянной поддержки Арцаху и представлению его как общеармянской ценности.

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