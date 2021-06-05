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В Китае пять человек погибли при нападении мужчины с ножом

В Китае пять человек погибли при нападении мужчины с ножом
Пять человек погибли и 15 пострадали в результате нападения человека с ножом в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что атака произошла днем в субботу в городском округе Аньцин. Нападавший задержан, власти ведут расследование.

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