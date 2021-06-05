В Южно-Сахалинске сел самолет кругосветного путешественника из США

Путешественник японского происхождения из США Маеда Шинджи, совершающий кругосветное путешествие, приземлился в Южно-Сахалинске в субботу, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Маеда Шинджи совершает кругосветное путешествие во имя всех детей в мире. Маеда родился в Японии и летает с 2005 года. За 36 дней пилот добрался до острова Сахалин и впервые совершил посадку в нашем аэропорту", - говорится в сообщении.

До Сахалина он совершал посадки в США, Канаде, Гренландии, Исландии, Франции, Греции, Египте, Бахрейне, Пакистане, Индии, Шри Ланке, Тайланде, Филиппинах, Корее, Японии. Из Южно-Сахалинска пилот полетит в Магадан и далее домой в США, сообщили в пресс-службе аэропорта.