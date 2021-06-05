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Пашинян рассчитывает получить на выборах 60% голосов

Пашинян рассчитывает получить на выборах 60% голосов

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян ожидает, что его политическая сила получит не менее 60% голосов на предстоящих внеочередных парламентских выборах.

Как  передает Арменпресс, такое мнение и.о. премьер-министра выразил на встрече с гражданами в Абовяне.

«Если мы хотим, чтобы наша страна встала на ноги, если мы не хотим, чтобы эти провокаторы не могли  выйти на улицы, я ожидаю 60% голосов граждан Республики Армения на выборах 20 июня. Вы знаете, что когда мы находимся у власти, когда я являюсь премьер-министром, когда наша команда у власти, вы в любое времяможете пойти и выбрать для себяновое правительство,  когда захотите. Я скорее отрежу себе руки, но не коснусь вашего священного голоса, вашего права», - сказал Пашинян.

Он заверил, что когда люди захотят сменить правительство, они сменят его без драки и крови. По словам и.о. премьер-министра, они хотят как минимум 60% голосов не для себя, а для граждан, за права граждан,за  власть, завосстановление.

Он заверил, что это не означает, что страна не осознает стоящие перед ней вызовы, прежде всего вызовы безопасности. "Мы все осознаем. И всем нам нужно знать, что нас ждет трудный путь. После того, как я возьму эту ответственность, я вообще не имею права допускать ошибки в каком-либо вопросе», - сказал Пашинян, добавив, что от этогоего его ответственность толькоувеличится.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.

 

 

 

 


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